Ägyptische Moderatorin wegen Aussagen über Sex verurteilt

Wegen Aussagen über Schwangerschaft, Alleinerziehende und Scheidung wurde die Moderatorin Duaa Salah zu einer Gefängnis- und Geldstrafe verurteilt.



Eine ägyptische Fernsehmoderatorin ist wegen Aussagen zu Schwangerschaft und außerehelichem Sex zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Wegen kontroverser Äußerungen und Anstiften zu Ausschweifungen müsse Moderatorin Duaa Salah zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10 000 Ägyptischen Pfund (rund 500 Euro) zahlen, berichteten mehrere lokale Medien über den Richterspruch vom Dienstag. Die Moderatorin hatte in ihrer Sendung auf einem privaten Kanal den Fall einer alleinerziehenden Mutter aus Ägypten aufgegriffen und war mit einem falschen Babybauch aufgetreten.