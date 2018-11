Ältester Radiotalker hat deutsche Wurzeln und lebt in Israel

Walter Bingham floh während des 2. Weltkriegs aus Karlsruhe nach Großbritannien, kämpfte in der britischen Armee gegen die Nazis und hält mit 94 Jahren den Guinness-Weltrekord als ältester Radio-Talker. Seinen Lebensabend verbringt der jüdische Journalist in Israel.



Knapp eine Stunde Radioprogramm stellt Walter Bingham pro Woche zusammen. Er reist auch mal zu einem Religions-Kongress nach Kasachstan, führt Interviews über Archäologie oder äußert sich kritisch über das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA). Der gebürtige Karlsruher hält damit den Guinness-Weltrekord als ältester Radio-Talkshow-Gastgeber - mit 94 Jahren.