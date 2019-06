Ärger über IT-Panne bei Commerzbank - Probleme bei Überweisungen

Eine IT-Panne bei der Commerzbank hat auch am Dienstag für Ärger bei Kunden gesorgt. Sie machten ihrem Unmut unter anderem auf Twitter Luft.



Wegen einer technischen Störung konnten nach Angaben des Instituts am Montag von 0 Uhr bis 8.30 Uhr Daueraufträge, Überweisungen und Lastschriften nicht verarbeitet werden. Wie viele Kunden bei der Commerzbank und der Online-Tochter Comdirect betroffen waren, konnte ein Sprecher des Instituts am Dienstag in Frankfurt nicht sagen. Es handele sich um Konten mit der Ziffer 4 an der achten Stelle der IBAN-Nummer.