AGF: Probleme bei der Reichweitenmessung vom Pay-TV

Bei der AGF ist es in der Vergangenheit zu Problemen bei der Erfassung bezahlpflichtiger TV-Kanäle gekommen. So wurden die Quoten des Pay-TV-Anbieters Sky als zu gering ausgewiesen.



Für die AGF, die neu aufgestellt ins neue Jahr startet und neben linearen Programmen nun auch Onlinedienste in ihre Reichweitenmessung aufnimmt, stellt sich das Pay-TV als problematisch dar. So wurden in der Vergangenheit beim Bezahlfernsehen falsche Reichweiten ausgewiesen, für Sky Deutschland sollen die Nutzungsdaten 2016 16 Prozent niedriger ausgefallen sein als ursprünglich angegeben wurde, kommunizierte die AGF Videoforschung am Donnerstag dem AGF-Anwenderkreis in einer Mitteilung.