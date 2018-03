ANGA COM Programmvorschau: Politik, Medien, Breitbandtag

Die ANGA COM 2018 hat einen ersten Ausblick auf die Highlights der Kongressmesse vom 12. bis 14. Juni in Köln veröffentlicht. Die Keynote wird von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, NRW-Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, gehalten.



Los geht es am Dienstag, den 12. Juni, auf der ANGA COM gleich mit zwei Highlights - Diskussionsrunden mit prominenter Beteiligung zur Medienpolitik im Jahr 2018 und dem Dauerbrenner-Thema "TV vs. Streaming" stehen auf dem Programm. Zu letzterem Thema haben sich unter anderem mit Oliver Berben (Vorstand Television, digital Media, Entertainment, Constantin Film), Dr. Manuel Cubero (Chief Commercial Officer, Vodafone Deutschland), Wolfgang Elsäßer (Leiter Business Unit TV, Telekom Deutschland), Frank Hoffmann (Geschäftsführer Programm RTL Television) und Dr. Christoph Schneider (Geschäftsführer, Amazon Prime Video Germany) angekündigt. Neue Kooperationen und Inhalte werden dabei zentrale Aspekte des Gesprächs sein.

Der NRW-Gipfel steigt in Kooperation mit dem Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) e.V. ebenfalls bereits am ersten Tag der Messe. WDR-Intendant Tom Buhrow, Hans Demmel (Vorstandsvorsitzender, VPRT / Geschäftsführer, n-tv Nachrichtenfernsehen), Nathanael Liminski (Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen), Dr. Wolf Osthaus (Mitglied der Geschäftsleitung, Unitymedia) und Dr. Tobias Schmid (Direktor, Landesanstalt für Medien NRW) werden sich bei ihrer Diskussion sich mit der Medienpolitik 2018 auseinandersetzen.

Bereits 420 Anmeldungen



Der traditionelle Höhepunkt des Kongressprogramms, der Breitband- und Mediengipfel, wird am Mittwoch, 13. Juni stattfinden. Das gesamte Kongressprogramm der ANGA COM 2018 wird Ende März veröffentlicht. Für die Ausstellung haben sich bereits 420 Unternehmen aus 35 Ländern angemeldet. Außerdem gibt es erstmalig eine Sonderausstellungsfläche Smart Region Plaza in Kooperation mit dem Breitbandbüro des Bundes.



Die Keynote wird im Übrigen von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, seines Zeichens Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Breitbandtags am 14. Juni, gehalten. Der Breitbandtag wird in Kooperation mit dem Breitbandbüro des Bundes und dem Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) e.V. durchgeführt.