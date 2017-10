AOL Instant Messenger wird nach 20 Jahren abgeschaltet

Der AOL Instant Messenger wird Ende des Jahres zu Grabe getragen. Nach 20 Jahren im Geschäft tritt der Senior unter Chat-Apps in den wohl verdienten Ruhestand.



Wem am dritten Adventwochenende auffällt, dass keine Nachrichten mehr über den AOL Instant Messenger ankommen, der wird zum einen Zeuge davon geworden sein, wie eine einstige Internetinstitution sich ins Nirvana verabschiedet hat, zum anderen wohl auch "online-archäologisch" interessiert. Denn so wirklich frequent genutzt wird der Messenger schon lange nicht mehr.