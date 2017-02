AR: Telekom und Zeiss vereinbaren Kooperation

Für Apple hat die Augmented Reality mehr Potential als die virtuelle Realität, eine Kooperation mit Zeiss für einer entsprechende Brille ist bislang nur ein Gerücht. Weiter ist da die Telekom, die mit dem Optikspezialisten in Sachen AR zusammenarbeiten wird.



Ein wirklich fixes Datennetz von der Telekom, eine smarte Brille von Zeiss - so wollen beide Konzerne die sogenannte Augmented Reality (erweiterte Realität) gemeinsam besser nutzbar machen. Ihre Kooperation kündigten sie am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona an. "Ziel ist es, das Anwendungspotenzial und die Zukunft von Datenbrillen auszuloten und voranzutreiben", heißt es in Mitteilungen der Unternehmen.