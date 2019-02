ARD: Ab Mitte März trödelt auch Oli P. im TV

"Hallo Schatz" - was klingt, als ob es genauso gut die aktuelle Single von Oli P. sein könnte, ist in Wahrheit das neue Trödel-Format des Ersten mit dem Sänger und Moderator.



Es ist ja nicht so, als ob es nicht schon viele Shows à la "Bares für Rares" im deutschen Fernsehen gebe, aber der Erfolg des Branchenprimus verführt wohl weiterhin andere Sender dazu, neue Trödelshow-Abwandlungen zu lancieren. Als nächstes an der Reihe: Die ARD mit Oli P.