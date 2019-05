ARD: Ab heute Extra-Serie in den "Tagesthemen"

"Was Europa bewegt" ist der Titel der Extra-Serie der "Tagesthemen". Darin sollen ab heute wichtige Fragen rund um die Europawahl geklÀrt werden.



Am heutigen Donnerstag (9. Mai) gibt das Erste den Startschuss fĂŒr eine Sonderserie zur Europawahl. FĂŒr die "Tagesthemen" reist Markus Preiß in neun europĂ€ische LĂ€nder und fragt, ob die EU liefert, was die Menschen von ihr erwarten.