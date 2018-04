ARD-"Alpenkrimi": Das "Steirerkind", das zu viel sah

Zwei sich launig piesackende Ermittler und ein Toter im Schnee gehören zum Fall "Steirerkind" aus der Reihe "Alpenkrimi". Gedreht hat ihn Wolfgang Murnberger - teils beim Skiwettbewerb Nightrace in Schladming. Das Ergebnis ist durchaus unterhaltsam.



Es ist was los im neuen Alpenkrimi. Ein Umweltaktivist, der die Skipiste mit "einer kleinen Überraschung" für die Sportler vermint. Tabledance-Girls, denen die Gäste der örtlichen Szenebar bei schwülem Rotlicht auf die nackten Hinterteile starren. Ein handfester Streit unter Einheimischen in einem Wirtshaus. Das alles im idyllischen österreichischen Wintersportort Schladming zwei Tage vor dem internationalen Wettbewerb Nightrace, zu dem zehntausende Zuschauer erwartet werden. Mit rasant gefilmten Bildern solcher Art lässt Regisseur Wolfgang Murnberger ("Kebab extra scharf!") seinen vor allem wegen seines Dialogwitzes originellen Krimi "Steirerkind" beginnen. Das Erste zeigt ihn am Sonnabend (7. April) um 20.15 Uhr.