ARD Alpha: HD-Start ab Januar 2019

Die HD-Aufschaltung von ARD Alpha rückt in greifbare Nähe. Keine elf Monate müssen Satelliten-Fernsehzuschauer mehr warten, bis der Bildungskanal in HD ausgestrahlt wird. Gleiches trifft im Übrigen auch auf Radio Bremen TV zu.



ARD Alpha erstrahlt ab 2019 auch über in HD. Der Bildungskanal ist neben Radio Bremen TV das letzte ARD-Programm, bei dem dies noch nicht so ist. Die Bremer Anstalt hatte ihren Umstieg zum 1. Januar des kommenden Jahres jedoch bereits im April 2017 bekanntgegeben und wird damit das HD-Angebot der dritten Programme komplettieren. ARD Alpha wird dann gleichzeitig der letzte Mosaikstein bei der HD-Verbreitung via Satellit unter allen Anstalten sein.