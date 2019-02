ARD-Anstalten erneuern UKW-Sendernetz

Die monatelange Umstellung der vier ARD-Anstalten hat ein Ende. NDR, RBB, SR und Deutschlandradio haben ihr UKW-Sendernetz erneuert. Gemeinsam mit Uplink startet nun der Regelbetrieb.



Der Norddeutsche Rundfunk, der Rundfunk-Berlin-Brandenburg, der Saarländische Rundfunk und Deutschlandradio haben 2018 ihr UKW-Sendernetz für Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg, das Saarland und ganz Deutschland erneuert. Wie die "Radiowoche" berichtet, ist eine Umstellung der vier ARD-Anstalten seit Ende Januar abgeschlossen.