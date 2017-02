ARD: Antenne punktet bei DVB-T2 HD durch Bildqualität

Dr. Ulrich Liebenow, Betriebsdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) und Vorsitzender der Produktions- und Technikkommission von ARD und ZDF Bild: © MDR



Herr Dr. Liebenow, was versprechen Sie sich von einem Aktionstag zum Thema DVB-T2 HD? Sollten die entsprechenden Zuschauer nicht bereits gut informiert durch die Medien sowie Laufbänder im laufenden Programm sein?



Dr. Ulrich Liebenow: Verschiedene Marktstudien zeigen, dass bei einem sehr großen Teil der Haushalte, die DVB-T als primären oder sekundären Empfangsweg nutzen, die bevorstehende Umstellung auf DVB-T 2 HD bereits bekannt ist. Was zum einen an den verschiedenen On-Air-Aktivitäten der Programmveranstalter liegt und zum anderen an der Aufnahme des Themas durch die Presse.



Letztlich ist Bekanntheit aber nur ein – wenn auch wichtiger - Schritt hin zur erfolgreichen Umstellung am 29. März. Mindestens genauso wichtig ist es, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Service und Beratung anzubieten und so für sie den Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten. Diesen Anspruch hat die ARD und Aktionstage sind dafür geeignete Flächen.