ARD Audiothek für Android veröffentlicht

Die ARD hat für das Android-Betriebssystem die "Audiothek" in den Google Play Store gebracht. Kostenlos lassen sich so vom Smartphone oder Tablet aus alle Audio-Inhalte der Öffentlich-Rechtlichen abrufen.



Aktuell befindet sich die Anwendung zwar noch im Beta-Stadium, dennoch lässt sich die ARD Audiothek bereits ohne Einschränkung aus dem Google Play Store herunterladen. Vom Android-Gerät lassen sich so Audio-Beiträge von ARD und Deutschlandfunk anhören.