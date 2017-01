ARD: Bayerisch-türkische Krimireihe startet im März

In Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) hat die ARD Degeto eine neue Krimiserie produziert. "Kommissar Pascha" dreht sich um den bayerisch-türkischen Ermittler Zeki Demirbilek.



Zeki Demirbilek leitet als Kommissar das Münchner Sonderdezernat "Migra". Um ihn dreht sich die neue ARD-Krimireihe "Kommissar Pascha" mit Tim Seyfi in der Hauptrolle. Gedreht wurde die Serie von ARD Degeto in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR). Das Dezernat kümmert sich im Fälle mit ausländischen Opfern.