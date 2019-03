ARD-Chef wirbt für digitale Plattform von Spanien bis England

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm wünscht sich eine europäische digitale Plattform, an der sich auch Großbritannien beteiligt.



"Der entscheidende Anstoß sollte von Deutschland und Frankreich kommen", sagte Wilhelm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich bin mir sicher, dass sich weitere Staaten anschließen würden: Spanien etwa, auch Großbritannien – ungeachtet des Brexits." Jeder, der heute eine große Zielgruppe im Netz erreichen wolle, komme um Google, Facebook und Youtube nicht herum, sagte Wilhelm.



"Bei allem Respekt vor dem technischen und unternehmerischen Können dieser Firmen – wir brauchen eine europäische Alternative zu diesem bestehenden Monopol."