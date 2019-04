ARD-Chef wird nicht müde im Werben um Youtube-Alternative

Von Facebook bis Netflix und Alibaba bis WeChat - Die Netzgiganten der Welt kommen aus den USA oder China. Und Europa? Laut ARD-Chef Wilhelm müsse der Staat europäische Youtube-Alternative fördern.



Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat für eine gemeinsame europäische Alternative zu US-Internetkonzernen wie Facebook, Google und Netflix eine deutliche staatliche Unterstützung gefordert. Eine solche digitale Infrastruktur sei auch eine öffentliche Aufgabe, betonte Wilhelm am Mittwochabend in München. "Europa kann das, wenn der Wille nur entfacht wird."