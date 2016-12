ARD-Chefin Wille sieht sportliche Vielfalt nicht bedroht

Die Olympia-Rechte verloren, im Kampf um die Handball-WM letztlich chancenlos. Trotz dieser Rückschläge glaubt die ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Karola Wille weiter daran, das die Öffentlich-Rechtlichen eine vielfältige Sportberichterstattung bieten können.



Trotz des Verlustes der Übertragungsrechte für die Olympischen Spiele 2018 bis 2024 sieht die ARD-Vorsitzende Karola Wille die sportliche Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Programm nicht bedroht. "Sport gehört zu unserem Auftrag, und wir wollen einen freien Zugang zu Sportereignissen sicherstellen", sagte Wille in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa.