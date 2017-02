ARD-Chefin bestätigt Gründung von Anti-Fake-News-Einheit

Die ARD wird den Kampf gegen Falschnachrichten mit einer eigenen Abteilung aufnehmen. Dies bestätigte die Vorsitzende Karola Wille. Eine Unterstützung des sozialen Netzwerks Facebook wird es dagegen nicht geben.



Die Angst vor Fake News und deren Einfluss sorgt bei den großen Medien für Bewegung. So hat bereits die BBC eine eigene Einheit gegen Falschnachrichten angekündigt und auch bei der ARD hatte Kai Gniffke, Chefredakteur von ARD Aktuell, ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Welches nun auch umgesetzt werden soll, wie die ARD-Vorsitzende Karola Wille gegenüber "Horizont" bestätigte.