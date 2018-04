ARD: Claus Theo Gärtner und Wanja Mues rätseln im "Quizduell"

Die "Ein Fall für zwei"-Schauspieler treten im "Quizduell-Olymp" gegen Thorsten Zirkel, Eckhard Freise und Marie-Louise Finck in den Quiz-Ring.



Moderator Jörg Pilawa hat für seine ARD-Sendung am Freitag (27. April) bereits seine Fragen parat. In der Ausgabe von "Quizduell-Olymp" wird er diesmal Claus Theo Gärtner und Wanja Mues als Gäste empfangen.