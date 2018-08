ARD Degeto: "Das Netz" zeigt Kehrseite der Fußball-Welt

Nach "Babylon Berlin" kommt "Das Netz". Das neuste Projekt der ARD Degeto ist der deutschen Teil der europäischen Fußball-Serie. Insgesamt ergeben fünf eigenständige Serien "Das Netz".



Die europäische Fußball-Serie "Das Netz" besteht aus fünf Serien. Jede von ihnen ist national eigenständig und wird länderübergreifend in verschiedenen Sprachen produziert. Den deutschen Teil der Produktion übernimmt die ARD Degeto.