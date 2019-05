ARD: ESC-Shows mit Alexa Feser und Milow

Mit "ESC - Countdown für Tel Aviv" und der traditionellen ESC-"Grand Prix Party" begleitet das Erste den 64. Eurovision Song Contest. Das Rahmenprogramm für den internationalen Musikwettbewerb steht auch bereits weitestgehend.



In Israels sonniger Küstenmetropole Tel Aviv laufen die Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest (ESC) schon auf Hochtouren. Die ersten Delegationen aus insgesamt 41 Ländern proben bereits im Norden Tel Avivs. Jetzt verrät der NDR, wer am Samstag, dem 18. Mai, beim "ESC - Countdown für Tel Aviv" und in der Nacht danach um 00.45 Uhr bei der "ESC - Grand Prix Party" im Ersten noch zu sehen ist.