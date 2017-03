ARD-Eventserie "Charité" bereits online verfügbar

Die Eventserie "Charité" läuft ab Ende März im Ersten. Bereits ab Dienstag sind die ersten beiden Folgen der aufwendigen sechsteiligen Serie online zu sehen.



"Barmherzigkeit" ist der Titel der ersten Folge der am 21. März in der ARD startenden sechsteiligen Historien-Serie über das berühmte Berliner Krankenhaus "Charité". Darin geht es unter anderen um die mittellose Waise Ida Lenze, der in der Charité vom jungen Stabsarzt Emil Behring das Leben durch eine Not-OP gerettet wird.