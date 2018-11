ARD: Explosiver Nachschub für das "Großstadtrevier"

Gleich mit 18 neue Episoden "Großstadtrevier" versorgt das Erste seine Zuschauer und verspricht dramatische Wendungen, ein bombastisches Revier und Promis auf der Mattscheibe.



Ab Montag (12. November) ermittelt das Team von Kommissariatsleiterin Frau Küppers wieder im "Großstadtrevier". ARD-Zuschauer bekommen den Serien-Nachschub mit 18 neuen Episoden um Überfälle, Einbruchserien und anderen explosive Fälle.