ARD: Finaltag der Amateure in mehreren Live-Konferenzen

Am Pfingstmontag überträgt das Erste gemeinsam mit dem DFB zum dritten Mal in Folge die Endspiele um die Fußball-Landespokale.



Zwei Tage nach dem überraschenden Ende des diesjährigen Pokalwettbewerbs - mit dem Sieger Eintracht Frankfurrt - geht es für die vorwiegend dritt- bis viertklassigen Teams um nichts anderes als die Teilnahme am DFB-Pokal 2018/19. Die ARD macht daraus den Finaltag der Amateure. Markus Philipp und Julia Scharf werden die Marathon-Übertragung moderieren.

Dabei werden gleich mehrere Konferenzschaltungen zum Einsatz kommen, denn es gibt drei verschiedene Anstoßzeiten, um die schiere Menge der verschiedenen Landespokalfinale zu bannen. Los geht's um 12:30 Uhr, der zweite Block startet um 14:30 Uhr und die letzten Spiele beginnen um 17:00 Uhr. Ein Großteil der Partien wird darüber hinaus einzeln in voller Länge per Live-Stream auf www.sportschau.de zu sehen sein.



Anpfiff 12:30 Uhr

BSG Chemie Leipzig (Regionalliga) - FC Oberlausitz Neugersdorf (Regionalliga)

SpVgg. Drochtersen/Assel (Regionalliga) - SSV Jeddeloh II (Regionalliga)

1. CfR Pforzheim (Oberliga) - Karlsruher SC (3. Liga)

TuS Koblenz (Regionalliga) - TuS RW Koblenz (Oberliga)

TuS Dassendorf (Oberliga) - Niendorfer TSV (Oberliga)

VfR Wormatia Worms (Regionalliga) - SV Alemannia Waldalgesheim (Verbandsliga)

1. FC Lok Stendal (Oberliga) - 1. FC Magdeburg (3. Liga)

TuS Erndtebrück (Regionalliga) - SC Paderborn 07 (3. Liga)

Blumenthaler SV (Oberliga) - BSC Hastedt (Oberliga)

SpVgg Bayreuth (Regionalliga) - 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga)

FCM Schwerin (Oberliga) - Hansa Rostock (3. Liga)

BSG Wismut Gera (Oberliga) - FC Carl Zeiss Jena (3. Liga)

FC 08 Villingen (Oberliga) - SV Linx (Verbandsliga)

Husumer SV (Landesliga) - SC Weiche Flensburg 08 (Regionalliga)