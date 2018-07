ARD: "Geheimsache Doping: Brasiliens zwölfter Mann"

Die Dopingredaktion der ARD um Hajo Seppelt ist quasi von der WM ausgeladen. Doch nun hat sich der Fokus scheinbar auf Brasilien umverlegt. Wird im dortigen Fußball gedopt wie wild?



Wird das brasilianische Fußballsystem aus Funktionären, Beratern und Supertalenten von Dopingärzten unterstützt? Untersuchungen der ARD-Dopingredaktion scheinen dies nun zu belegen.