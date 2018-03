ARD: Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen in der Konferenz

Das DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen ist nun komplett. Die ARD wird die Vorschlussrunde ausführlich live übertragen.



Am gestrigen Mittwoch sind mit der SGS Essen und dem VfL Wolfsburg die letzten beiden Teilnehmer des Halbfinals im DFB-Pokal der Frauen ermittelt worden. Bereits am Dienstag hatten sich die Damenmannschaft von Bayern München und Turbine Potsdam qualifiziert.