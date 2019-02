ARD: Hessischer Rundfunk in Zukunft wieder fürs Wetter zuständig

Ab dem nächsten Jahr soll der HR wieder allein verantwortlich für die Wettervorhersagen im Ersten sein. Zurzeit macht noch Cumulus Media das Wetter vor "Tagesschau" und "Tagesthemen".



Die Münchner Produktionsfirma soll die Aufträge jedoch verloren haben. Die Moderatoren Claudia Kleinert, Sven Plöger und Karsten Schwanke sollen aber als Präsentatoren erhalten bleiben, wie "Übermedien" berichtet.