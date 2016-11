ARD-Hörfunk bekommt eigene Audio-App

Die ARD plant für nächstes Jahr eine neue Audio-App. Sie soll das gesamte Hörfunkprogramm der Arbeitsgemeinschaft bündeln. Vor allem der Zugang zum wortbasierten Angebot soll erleichtert werden.



Die ARD arbeitet an einer neuen Audio-App. Wie der Senderverbund mitteilte, soll sie zur Mitte des nächsten Jahres veröffentlicht werden. In der App sollen die über sechzig Hörfunkwellen der ARD sowie die Programme des Deutschlandradios gebündelt werden. Wortbasierte Angebote sollen so leichter zugänglich gemacht werden.