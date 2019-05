ARD-Hörspielserie erzählt die Geschichte des Grundgesetzes

Eine neue Doku-Hörspielserie der ARD widmet sich der Geschichte des Grundgesetzes. Grundlage dafür sind die 14 Protokollbände des Parlamentarischen Rates.



Dessen Mitglieder, 66 Männer und 4 Frauen, trafen sich Ende der 1940er Jahre in der großen Lichthalle des Zoologischen Museums in Bonn. Ihre Diskussionen und Überlegungen greift die Serie "Guter Rat - Ringen um das Grundgesetz" auf, eine Gemeinschaftsproduktion der ARD-Radios, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Dienstag mitteilte.