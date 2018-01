ARD: Julian Weigand schlüpft für Sachsenklinik in den Arztkittel

"In aller Freundschaft" erwartet einen Neuzugang: Julian Weigeld verstärkt das Team der MDR-Produktion als Doktor Kai Hoffmann.



Die Sachsenklinik bekommt Verstärkung: Ab 30. Januar zieht Julian Wiegelt den weißen Kittel an. Die 801. Folge gibt den Startschuss für seine Rolle als Doktor Kai Hoffmann in der Serie "In aller Freundschaft" in der ARD.