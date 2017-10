ARD-Morgenmagazin sendet aus neuem Studio

Ab nächster Woche sendet das Morgenmagazin der ARD aus einem neuen Studio. Auch der gesamte visuelle Auftritt wurde überarbeitet.



Das alte Studio B war etwas in die Jahre gekommen - am Montag läuft die erste Sendung des ARD-Morgenmagazin aus dem neuen Studio A in der Kölner Innenstadt. "Es sind nur wenige Meter, die das alte B vom neuen A trennen. Aber zwischen den beiden liegen Welten.", so Redaktionsleiter Martin Hövel.