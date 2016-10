ARD: Münchner "Tatort" wird 2017 weitererzählt

Es war ein "Tatort" ohne richtiges Ende, als es den Münchner TV-Kommissaren Batic und Leitmayr am Sonntag nicht gelang, den Mörder zu fassen. Doch 2017 soll die Geschichte in der ARD weitererzählt werden.



Nach dem offenen Ende im Münchner "Tatort" am Sonntagabend wird der Fall im nächsten Film um die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) weitererzählt. Die Ausstrahlung sei für 2017 geplant, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) mit. Von Anfang an seien sich alle einig gewesen, dass der Täter in der Folge "Die Wahrheit" nicht gefasst werden sollte, sagte BR-"Tatort"-Redakteurin Stephanie Heckner. "'Die Wahrheit' sollte ein 'Tatort' werden, der die Schmerzhaftigkeit polizeilicher Ermittlungsarbeit auf die Spitze treibt."