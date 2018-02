ARD-Musikwettbewerb um weitere vier Jahre verlängert

Für den internationalen Musikwettbewerb der ARD geht es mindestens bis 2024 weiter. Denn der Vertrag für das Event wurde vorzeitig verlängert.



896 Preisträger zählt der internationale Musikwettbewerb der ARD seit seiner Entstehung 1952. Diese Zahl wird weiter wachsen. Die Sender-Intendanten haben nämlich beschlossen, den aktuellen Vertrag, der Ende 2020 ausläuft, vorzeitig bis zum 31. Dezember 2024 zu verlängern.