ARD: Neue Gesichter bei der "Lindenstraße"

Am kommenden Sonntag gibt es Zuwachs bei der ARD-Serie "Lindenstraße". Dunja Dogmani und Ayman Cherif spielen als Neyla und Yussuf Bakkoush Eltern eines Flüchtlingsjungen.



Die Zuschauer der "Lindenstraße" erwarten in der Folge am Sonntag, 15. Januar, zwei neue Schauspieler. Wie der WDR, der die Serie für die ARD produziert, mitteilte, spielen Dunja Dogmani und Ayman Cherif Neyla und Yussug Bakkoush, die Eltern des Flüchtlingsjungen Jamal (Mohammend Issa).