ARD: Olli Dittrich feiert "Weihnachten mit Trixie Dörfel"

Die letzte Ausgabe von Olli Dittrichs TV-Persiflage soll festlich werden. In "Trixie Wonderland - Weihnachten mit Trixie Dörfel" schlüpft der Comdedian im Ersten wieder in die Rolle der fiktiven Schauspielerin und Sängerin.



Am Donnerstag, dem 21. Dezember, wird Olli Dittrich wieder zu Trixie Dörfel. "Trixie Wonderland - Weihnachten mit Trixie Dörfel" ist die letzte von acht Episoden der Reihe "TV-Zyklus".