ARD: Peinliche Panne bei der "Tagesschau"

Der "Tagesschau" unterlief in ihrer Dienstagsausgabe ein peinlicher Fehler. Darin erklärte das ARD-Nachrichtenmagazin die deutsche Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Kim Fisher für tot. Eigentlich sollte über den Tod der "Star Wars"-Darstelllerin Carrie Fisher berichtet werden.



Die Bestürzung über den Tod von Carrie Fisher, die durch ihre Darstellung von Prinzessin Leia in den "Star Wars"-Filmen Weltruhm erlangte, ist groß. Ein Thema, das auch in der "Tagesschau" am Dienstagabend abgehandelt wurde. Allerdings unterlief dem Nachrichtenmagazin der ARD dabei ein peinlicher Fehler.