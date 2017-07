ARD: Programmangebot über DVB-T2 HD wird ausgebaut

Viele Regionen Deutschlands empfangen bereits das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD. Die ARD rüstet nun weiter auf. ARD-alpha startet in mehreren Sendegebieten als Internet Link Service über HbbTV.



Die ARD kündigt den Ausbau ihres Programmangebotes über DVB-T2 HD an. Ab dem 24. Juli verbreitet man "ARD alpha" über HbbTV als Internet Link. Wer das Programm, empfangen will, benötigt dafür einen Fernseher oder eine Set-Top-Box, die neben DVB-T2 HD zusätzlich den HbbTV-Standard 1.5 mit MPEG-DASH-Funktion unterstützt.