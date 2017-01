ARD-Programmdirektor Herres: ARD setzt 2017 auf Informationen

2017 setzt die ARD vor allem auf Information im Programm. Hinsichtlich der Sport-Berichterstattung sieht Programmdirektor Volker Herres das Erste auch ohne die Olympischen Spiele und Live-Übertragungen der Handball-WM gut aufgestellt.



2017 wird aus Sicht des ARD-Programmdirektors Volker Herres "das Jahr der Information im Ersten". Das sagte er am Donnerstagabend in Hamburg. Das Jahr werde geprägt von zahlreichen nationalen wie internationalen Großereignissen, meinte Herres mit Blick auf Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich sowie drei Landtagswahlen, der Bundespräsidenten- und der Bundestagswahl in Deutschland. Hinzu kämen Hintergrundberichte sowie Sondersendungen, etwa zum G20-Gipfel, der im Juli in Hamburg stattfindet.