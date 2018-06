ARD-Programmdirektor: "Tatort" wird weiter überraschen

Nach der Sommerpause wird das Erste im August mit einem Experiment die neue "Tatort"-Saison eröffnen.



Der Schweizer Krimi "Tatort: Musik stirbt zuletzt" von Regisseur Dany Levy am 5. August sei ein "sehr besonderer Film, der ganz ohne Schnitt auskommt und an nur einem Ort, dem Luzerner Konzerthaus, spiel", Das kündigte ARD-Programmdirektor Volker Herres in einem Gespräch mit der DPA an.