"ARD Radio Kulturnacht": Premiere auf Leipziger Buchmesse

Zum ersten Mal können Hörer der ARD-Kulturradios live bei der Leipziger Buchmesse dabei sein. Die Kulturwellen der ARD feiern die Premiere einer gemeinsamen Buchmesse-Nacht mit dem Titel "ARD Radio Kulturnacht: Live Unter Büchern".



In Leipzig stehen die Zeiger auf Buchmesse. Einmal im Jahr pilgern Leseratten, Autoren, Verlage und Interessierte in die sächsische Metropole. Erstmals tummeln sich auch alle Kulturwellen der ARD auf der Veranstaltung. Gemeinsam rufen sie am Samstag (23. März) die Buchmesse-Nacht ins Leben.