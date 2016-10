ARD: Sandra Maischberger kommt mit Neuerungen daher

Zum Jubiläum ihrer ARD-Talksendung plant TV-Moderatorin Sandra Maischberger einige Neuerungen. So soll auch den Zuschauern mehr Mitspracherecht eingeräumt werden.



Sandra Maischberger (50) nutzt den Herbst, um ihrer ARD-Talkshow den einen oder anderen Schub zu verpassen. So soll das Publikum zumindest in einigen Ausgaben die Gelegenheit bekommen, die Talkshow durch Fragen und Einwürfe mitzugestalten, zum Beispiel bei Themen wie Zuwanderung, dem Verhältnis der Religionen, sozialen Fragen oder Sexismus, sagte Maischberger in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.