ARD-Sender ändern Programm zu Ehren von Manfred Krug

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Schauspiel-Legende Manfred Krug verstorben ist. Um an sein Leben und Schaffen zu erinnern, ändern das Erste und mehrere Dritte ihr Programm.



Aus Anlass des Todes von Manfred Krug geben einige ARD-Sender Programmänderungen bekannt. Die Sender wollen so an die Schauspiellegende erinnern. Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Kein anderer Schauspieler konnte menschliche Schwächen in seinen Filmrollen glaubwürdiger darstellen und gleichzeitig ironisieren. Sein Publikum hat Manfred Krug dafür geliebt. Diesem großen Schauspieler, Sänger und Geschichtenerzähler hat Das Erste viel zu verdanken."