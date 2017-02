ARD: Sendermediathek verzeichnete 2016 neuen Rekord

Bei den Zugriffen auf ihre Sendermediathek konnte die ARD 2016 einen neuen Bestwert verzeichnen. Dabei nutzen immer mehr Menschen das öffentlich-rechtliche Online-Angebot über Smartphones und Smart-TVs.



Die Bedeutung des Internets für Bewegtbildinhalte haben auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht verkannt. Mit ihrem gemeinsamen Jugendkanal Funk haben ARD und ZDF schon ein Angebot gestartet, das ausschließlich online ausgespielt wird. Aber auch der Inhalt der linearen Sender wird immer öfter im Internet abfragt: So konnte die Sendermediathek der ARD 2016 25 Prozent mehr Zugriffe verbuchen als noch ein Jahr zuvor, wie der Senderverbund am Dienstag vermeldete.