ARD-Serien holen ohne Handball-WM wieder die meisten Zuschauer

Ärzte und Anwälte geben im Fernsehen am Dienstagabend wieder den Ton an: Für die ARD-Serien "In aller Freundschaft" und "Die Kanzlei" interessieren sich die meisten Zuschauer. Im RTL-Dschungelcamp muss eine weitere Kandidatin ihre Sachen packen.



Das Team der Leipziger Sachsenklinik und das Hamburger Anwaltsduo Herbert Knaup und Sabine Postel waren am Dienstagabend wieder nicht zu schlagen: Im Schnitt 5,13 Millionen Zuschauer interessierten sich um 21 Uhr im Ersten für die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" - ein Marktanteil von 16,3 Prozent. Rund 5,06 Millionen (15,7 Prozent) verfolgten davor ab 20.15 Uhr die neue Folge der Serie "Die Kanzlei". In der Woche zuvor hatte die Handball-WM die Abendserien auf den zweiten Platz verwiesen. Die "Tagesschau" ab 20 Uhr hatte am Dienstagabend allein im Ersten 4,69 Millionen Zuschauer (15,1 Prozent).