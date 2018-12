ARD-Serien liegen vorn - auch gute Werte für den Sat.1-Krimi

Gegen die ARD-Serien am Dienstag zu bestehen, ist ein kompliziertes Unterfangen. Immerhin landete der Sat.1-Krimi diesmal auf Platz zwei.



Längst nicht alle eigenproduzierten Sat.1-Filme finden dienstagabends ihre Freunde - dieses Mal hat es aber geklappt: Immerhin 2,65 Millionen Zuschauer verfolgten um 20.15 Uhr den Krimi "Jung, blond, tot - Julia Durant ermittelt" nach einem Roman von Andreas Franz mit Sandra Borgmann in der Hauptrolle als Kommissarin - sie muss den Mord an drei jungen blonden Frauen aufklären. Der Marktanteil betrug 8,9 Prozent.