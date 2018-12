ARD-Serien vorne - schwaches Interesse an Sawatzki-Film

Das ARD-Serienduo bleibt unschlagbar, auch wenn sich die Konkurrenz noch so müht. Auch Andrea Sawatzki konnte nichts ausrichten.



Klare Sache für die ARD-Serien am Dienstagabend: "Die Kanzlei" mit ihren Anwaltsgeschichten aus Hamburg bescherte dem Ersten ab 20.15 Uhr 5,08 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 16,6 Prozent. Die anschließende Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" brachte es ab 21 Uhr sogar auf 5,12 Millionen Zuschauer (16,8 Prozent). Die "Tagesschau" hatte zuvor allein im Ersten ab 20 Uhr 3,88 Millionen Zuschauer (13,3 Prozent).