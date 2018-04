ARD & Sky: Halbfinals im DFB-Pokal stehen an

Im DFB-Pokal werden dieser Tage die beiden Finalisten ermittelt. Die Zuschauer haben dabei die Wahl zwischen öffentlich-rechtlichem und Pay-TV.



Sowohl auf Sky als auch im Ersten laufen diesen Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinals im DFB-Pokal. Dabei treffen am heutigen Abend Bayer Leverkusen und Bayern München aufeinander und morgen versucht die Eintracht aus Frankfurt ihr Glück auf Schalke, um nach 2017 erneut ins Finale einzuziehen.