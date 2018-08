ARD-Sommerinterview mit Angela Merkel

Der “Bericht aus Berlin“ lädt die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel zum ARD-Sommerinterview. Dort wird sie sich den Fragen der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel stellen.



An Brennpunkten und Gesprächsthemen zur In- und Außenpolitik mangelt es beim "Sommerinterview" mit Bundeskanzlerin Merkel derzeit wahrlich nicht. Innenpolitisch drückt der Schuh bei Fragen zur Rente, dem Klimawandel, der Bildung und den Arbeitsbedingungen und Anzahl der Pflegekräfte. Auch das Interesse an dem Thema der Migration ist nur wenig abgeflaut.