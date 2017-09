ARD: Stars lassen Muskeln und Köpfchen spielen

Bei "Wer weiß denn sowas?" trifft Hollywood-Star Ralf Moeller im Wissensquiz auf Weltmeister Lars Riedel. Können die beiden Muskelprotze auch kombinieren, rätseln und raten?



Dass die beiden neusten Kandidaten von "Wer weiß denn sowas?" starke Typen sind, steht außer Frage. Doch in der ARD-Show müssen der Diskuswerfer Lars Riedel und Schauspieler Ralf Möller Köpfchen zeigen, wenn sie gewinnen wollen.